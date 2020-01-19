الاتحاد الأوروبي يخصم 150 مليون يورو من تركيا

بروكسيل (زمان التركية) – قرر الاتحاد الأوروبي قطع جزء كبير من المساعدات المالية المخصصة لدولة تركيا، ضمن حزمة المساعدة المقدمة له في إطار مفاوضات الانضمام للاتحاد.

حسب صحيفة “Die Welt” الألمانية، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا بقطع جزء كبير من المساعدات المالية التي تحصل عليها تركيا من الاتحاد من أجل الحصول على العضوية.

أما عن الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار، فكانت بسبب العمليات العسكرية التي تشنها القوات المسلحة التركية على شمال سوريا، بالإضافة إلى عمليات التنقيب التركية التي تقوم بها تركيا في المياه الإقليمية اليونانية.

AB, Türkiye'ye sağlanan mali yardımın yüzde 75 azaltma kararı aldı. pic.twitter.com/N1LpMYYj8b — ARTI TV (@ArtiTV_) January 19, 2020



بينما أشارت الصحيفة الألمانية أن قرار الاتحاد الأوروبي لم يشمل تقليل المساعدات التي تحصل عليها تركيا من الاتحاد، ضمن الاتفاقية الخاصة باللاجئين.

وبحسب القرار، فإنه من المقرر أن يتم استقطاع 75% من المساعدات التي من المنتظر أن تحصل عليها أنقرة خلال عام 2020، أي أنها ستحصل على 168 مليون يورو فقط، سيتم تخصيص منهم 150 مليون يورو ضمن برنامج الديمقراطية وسيادة القانون، و18 مليون يورو ضمن برنامج التنمية الريفية.

مجموعة Funke Mediengruppe الإعلامية الألمانية قالت إنها اطلعت على رسالة أرسلها إلى البرلمان الأوروبي جوزيف بورل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية.

وأفادت المجموعة أن الرسالة المذكورة تكشف أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بقطع 75 في المئة من المساعدات التي يقدمها الاتحاد لتركيا في إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية فإن مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ستقتصر على 168 مليون يورو على أن تستخدم 150 مليون يورو منها في مجالات تطوير الديمقراطية وسيادة القانون، فيما ستنفق بقية المبلغ في سبيل تطوير المناطق الريفية.

وبحسب خبر أورده موقع يورو نيوز في نوفمبر 2019، فإن المساعدات التي قطعها الاتحاد الأوروبي عن تركيا خلال العامين الأخيرين وصلت إلى 1.2 مليار يورو.

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