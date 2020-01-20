صحفي: بوتين زار إسطنبول سرًا مطلع العام الجاري

إسطنبول (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي مراد أغيرال، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى زيارة سرية لمدينة إسطنبول في الأسبوع الأولي من يناير/ كانون الثاني الجاري، التقى خلالها برجل أعمال في منطقة إستنيا.

الكاتب الصحافي مراد أغيرال زعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء إلى إسطنبول بشكل سري، قبل أن يجري زيارته إلى سوريا في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرًا إلى أنه جاء إلى إسطنبول في 5-6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأجرى لقاء مع رجل أعمال في منطقة إستنيا.

وأوضح الصحفي التركي أنه استنادا إلى مصادره تمكن من معرفة أن رجل الأعمال الذي التقى به الرئيس الروسي هو جاويد تشاغلار، وهو وزير دولة سابق، ونائب سابق عن مدينة بورصا، ويمتلك مجموعة إعلامية باسم “نرجس هولدينج”، تضم قناة “Olay TV”، ومحطة إذاعة “90,5 Olay FM”، وجريدة “Olay”.

رجل الأعمال جاويد تشاغلار، كان قد حصل على نيشان الصداقة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوم الوحدة الوطنية في عام 2017.

الكاتب الصحافي مراد يتكين علق على الزيارة السرية موضحًا دور تشاغلار، في حل الأزمة الدبلوماسية بين روسيا وتركيا بعد أن أسقطت تركيا طائرات SU-24 الروسية على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وقال يتكين: “إن تشاغلار كان له مهام في عمليات سرية للدولة التركية في الماضي، سواء بصفته سياسيا أو بصفته رجل أعمال، وقال “على سبيل المثال؛ الطائرة التي نقلت مسؤولي جهاز الاستخبارات التركية إلى كينيا لاستلام الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان، في عملية مشتركة مع الاستخبارات الأمريكية (CIA)، كانت طائرة تشاغلار الخاصة. وكان تشاغلار له دور في المساعدات التي نقلتها تركيا إلى الرئيس الأذربيجاني السابق حيدر علياف في نخشيفان وبعدها في العاصمة باكو. نعم، لقد تعرض تشاغلار لمحاكمة في الألفية الثالثة بسبب أسباب مالية، وأصبح في وضع صعب، ولكنه كان شخصًا موثوقًا به في أمور الدولة”.

من جهته قال جاويد تشاغلار تعليقًا على تلك الادعاءات: “لا أؤكد ولا أنفي صحة هذه المعلومات. كنت دائمًا بجانب الدولة. أفعل ما تتطلبه المنافع والمصالح الوطنية. ولن أتحدث في هذا الأمر”.

وأضاف: “أتمتع بصداقة بوتين منذ 28 عامًا. لدينا مجومعة صداقة. أذهب إلى موسكو دائمًا وباستمرار”.

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