الاتحاد الأوروبي يجهز قائمة عقوبات على مسئولين في تركيا

بروكسيل (زمان التركية) – يجهز الاتحاد الأوروبي قائمة عقوبات جديدة على مسئولين في تركيا، على خلفية استمرار أعمال التنقيب التركية غير الشرعي بمنطقة شرق المتوسط.

كشف عن ذلك الممثل السامي للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، خلال بتصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس الاتحاد الأوروبي، قال فيها: “أبلغنا وزير خارجية قبرص بأعمال التنقيب وننتظر الانتهاء من قائمة بالأسماء التي سيتم توقيع العقوبات اللازمة عليها، من قبل مجموعة العمل التي تتابع الأمر عن قرب. كما نعرف أن القائمة تضم عددا من الأسماء بعينها”.

بوريل في تصريحاته لم يقدم أي معلومات عن الموعد الذي سيتم فيه الكشف عن أسماء الشخصيات السياسية التي سيتم توقيع العقوبات عليها، ولكنه قال: “اليوم تحدثنا عما يستطيع الاتحاد الأوروبي القيام به من أجل تحقيق المزيد من السلام في المنطقة. وضعنا على طاولة الحوار سيناريوهات مختلفة. وأكدنا على ضرورة وأهمية اتباع حظر إرسال وتصدير السلاح إلى ليبيا. وعلينا أن ننفذ أعمالًا وتحركات من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم”.

وأشار إلى أن منطقة الساحل في ليبيا شهدت مقتل نحو ألف و500 مقاتل، اعتبارًا من العام الماضي.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعتبر لاعبًا مهمًا من أجل أمن المنطقة، قائلًا: “تم التوصل لاتفاق من أجل التعاون الاستراتيجي. نخطط لتنظيم قمة دولية تجمع اللاعبين الرئيسيين بتاريخ 23 مارس/ أذار المقبل. نتمنى أن تكون ناجحة بقدر قمة برلين على أقل تقدير”.

وفيما يتعلق بإيران، قال: “المهم، ليس عقد اتفاق جديد مع إيران، وإنما إنقاذ الاتفاق النووي الموقع معها”.

وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا باستقطاع 75% من المساعدات التي من المنتظر أن تحصل عليها أنقرة خلال عام 2020 بسبب العمليات العسكرية التي تشنها القوات المسلحة التركية على شمال سوريا، بالإضافة إلى عمليات التنقيب التركية التي تقوم بها تركيا في المياه الإقليمية اليونانية.

أي أن تركيا ستحصل بحسب ما كشف يضا جوسيب بوريل في وقت سابق على 168 مليون يورو فقط، سيتم تخصيص منهم 150 مليون يورو ضمن برنامج الديمقراطية وسيادة القانون، و18 مليون يورو ضمن برنامج التنمية الريفية.

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