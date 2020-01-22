الروس والأتراك يتصدرون قوائم اللاجئين إلى فنلندا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن مكتب الهجرة الفنلندي أن أكثر اللاجئين السياسيين الذين استقبلتهم البلاد خلال عام 2019 قدموا من تركيا وروسيا.

ويشكل أفراد حركة الخدمة غالبية القادمين من تركيا إلى فنلندا، ففي عام 2019 تقدم 4 آلاف و550 شخصا بمذكرة لجوء سياسي إلى فنلندا من بينهم ألفان و467 شخصا يتقدمون بمذكرات لجوء لأول مرة.

كما تم ترحيل ألف و839 شخصا لقدومهم إلى فنلندا بطرق غير قانونية، حيث تصدر مواطنو أوزبكستان قائمة المرحلّين. وتبين أن مواطني أوزبكستان استخدموا وثائق وشهادات مزورة.

ومنذ انقلاب عام 2016 اضطر الآلاف من الأتراك إلى مغادرة بلادهم بطرق شرعية وأخرى غير شرعية هربا من الملاقات القانونية، بتهمة دعم الانقلاب والانتماء إلى حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدير الانقلاب بينما تنفي الحركة، وتطالب بتحقيق دولي.

وكان زعيم حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، حذر من أن تركيا تشهد هجرة كبيرة للعقول الشابة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الأتراك الذين غادروا بلدهم بنحو 63 في المئة.

وأوضح كرم الله أوغلو أن ما يتوجب على الحكومة التركية ليس خلق انطباع -مخادع-، بل حل الأزمة القائمة ومشكلة الاقتصاد، مفيدا أن الحقائق بادية للجميع رغم محاولتهم التحكم في الانطباع العام بقدر المستطاع. حسب قوله.

قال كرم الله أوغلو الشهر الماضي إن نسبة هجرة الشباب بلغت مرحلة خطيرة لأول مرة في تاريخ تركيا التي تعاني من معدلات بطالة شباب بنحو 27 في المئة، قائلًا: “نسبة من غادروا تركيا من خريجي المدارس الثانوية تجاوزت نسبة من مكثوا داخل تركيا، حيث غادر 94.7 في المئة من خريجي الثانوية الألمانية تركيا وغادر 32.6 في المئة من خريجي ثانوية غلطة سراي تركيا. وارتفع عدد الأتراك الذين غادروا تركيا بنحو 63 في المئة خلال عام واحد”.

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