ضريبة الطرق.. عبء جديد يثقل كاهل المواطن في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – تريد حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إثقال كاهل المواطن بضريبة جديدة.

وتضمنت مسودة قرار مقدم إلى الإدارة المحلية، يعده الحزب الحاكم، مقترحا بفرض ضريبة جديدة على أصحاب السيارات تحت مسمى “حصة الطريق والمرور” لزيادة عائدات البلديات.

وبموجب هذا سيتم تحصيل “حصة الطريق والمرور” بنسبة تصل إلى 10 في المئة من ضريبة المركبات الآلية، حيث سيتم تحصيل هذه الضريبة جملة ثم توزيعها على البلديات وفقا للتعداد السكاني والمساحة الخاصة بكل بلدية.

وزارة المالية ستتولى تحصيل الضريبة

وذكرت صحيفة (جمهورية) أن وزارة الخزانة والمالية ستتولى تحصيل هذه الضريبة بجانب ضريبة المركبات الآلية، كما سيتم منح الرئيس صلاحية خفض هذه الضريبة حتى 1 في المئة ورفعها حتى الضعف.

وسيتم تحصيل الضريبة الجديدة جملة في البلديات الكبرى وسترتكز على معايير 10 في المئة للمساحة و90 في المئة للتعداد السكاني من إجمالي 40 في المئة من قيمة الضريبة على أن ترسلها وزارة الخزانة والمالية إلى البلديات حتى نهاية الشهر التالي لعملية التحصيل.

وخلال الفترة عينها سيتم إرسال النسبة المتبقية والمقدرة بـ60 في المئة إلى بنك المدن لتوزيعها على البلدات التابعة للبلديات الكبرى وفقا لمعايير 10 في المئة للمساحة و90 في المئة للتعداد السكاني في فترة أقصاها 15 يوما.

زيادة ضريبة البيئة أيضا

نصت المسودة، أيضا على زيادة ضريبة البيئة، فيما تم اقتراح إلغاء التمييز بين المدن الكبرى والمناطق الأخرى في ضريبة البيئة الخاصة بالوحدات السكنية ورفعها حتى 47 قرشا كحد أقصى و17 قرشا كحد أدنى لكل متر مكعب استنادا على حجم استهلاك الوحدة السكنية للماء.

وتضمنت المسودة أيضا منح جواز السفر الأخضر إلى رؤساء المدن الكبرى والبلديات السابقين وتنظيم النقل الجماعي المجاني للبلديات وفقا لساعات العمل ووضع معايير جديدة لتعيين الأمناء العامين للبلديات الكبرى ونوابهم.

هذا واقترحت المسودة تنظيم استفادة المواطنين فوق 65 عاما من النقل الجماعي مجانا بحيث تقتصر على الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل.