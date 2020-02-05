دراسة: معدل البطالة في تركيا سيرتفع إلى 13.6%

أنقرة (زمان التركية) – توقع مركز دراسات السياسات الاجتماعية لجامعة الاقتصاد والتكنولوجيا أن ترتفع معدلات البطالة في تركيا بنحو 0.2 نقطة.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد كشفت في بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019، التي نشرتها الشهر الماضي، أن معدلات البطالة ارتفعت بنحو 1.8 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 13.4 في المئة، وأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 4 ملايين و396 ألف عاطل.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن مركز أبحاث السياسات الاجتماعية أعلن أن معدلات البطالة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، التي سيتم الكشف عنها في العاشر من الشهر الجاري، سترتفع إلى 13.6 في المئة.

هذا وأوضح المركز التابع لاتحاد الغرف والبورصات التركي، أنه خلال الفترة عينها سترتفع نسبة البطالة خارج قطاع الزراعة بنحو 0.1 نقطة لتسجل 15.8 في المئة، بينما ستتراجع نسبة التوظيف بنحو 0.6 نقطة لتنخفض إلى 45.3 في المئة. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التوظيف في قطاع الصناعة إلى 5 مليون و728 ألف شخص.

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