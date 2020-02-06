تركيان في انتظار عقوبة من الاتحاد الأوروبي بسبب التنقيب في المتوسط

بروكسل (زمان التركية)ـــ من المرتقب أن يصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنين من تركيا شاركا في أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعيفي البحر المتوسط، ومن المتوقع تنفيذ هذا القرار بعد تقييمه وبحثه اليوم الخميس.

وفقًا لما أدلى به سياسيون من الاتحاد الأوروبي؛ فإن ممثلي الدول أعضاء الاتحاد الذين اجتمعوا يوم الثلاثاء الماضي قد اتخذوا قرارا بمنع اثنين من المواطنين الأتراك من دخول دول الاتحاد؛ وبموجب القرار سيتم تجميد ثرواتهما داخل بلدان الاتحاد الأوروبي. بحسب وكالة (دويتش فيلة) النسخة التركية.

ويُنتظر دخول القرار حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه اليوم حيث تتم دراسته من وجهة النظر القانونية من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.

هناك مناقشات ومنازعات حادّة بين العديد من الدول بسبب اكتشاف مخزون من الغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية وهذه النقاشات الحادة تتعلق بحقوق التشغيل والإدارة لذلك المخزون؛ وقد قامت تركيا التي وقعت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بالتقدم خطوة ساعدت في اتساع وزيادة سيطرتها على مساحة كبيرة من البحر المتوسط.

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