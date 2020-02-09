رؤوس الأموال الأجنبية تغادر سوق تركيا المالي

أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن رؤوس الأموال الأجنبية تغادر تركيا واحدة تلو الأخرى، ورصد خلال الفترة بين 24 و31 من يناير/ كانون الثاني ببيع أوراق مالية بقيمة 313.3 مليون دولار دولار.

وذكر موقع (Para Analiz) الاقتصادي أنه خلال العام الأخير باع المقيمون في الخارج أوراق مالية بقيمة 1.266.1 مليون دولار وسندات ديون حكومية بقيمة 3.318.5 مليون دولار، وبهذا غادرت 4.584.6 مليون دولار سوق الأوراق المالية التركي.

واعتبارا من 31 يناير/ كانون الثاني المنصرم بلغت حصة الأجانب من سوق الأوراق المالية 60.5 في المئة بعدما كانت تبلغ هذه النسبة في الأسبوع السابق 61.9 في المئة.

وفي ختام عام 2019 كانت حصة الأجانب تبلغ 60.9 في المئة بعدما كانت تبلغ في العام السابق 66 في المئة.

وكانت الأسواق الدولية قد شهدت تراجعات حادة الأسبوع الماضي بسبب فيروس الكورونا الذي ظهر في الصين.

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