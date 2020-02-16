وزير خارجية روسيا: ليس شرطًا أن نتفق مع تركيا في كل شئ

أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، إن تمتع روسيا بعلاقات جيدة جدا مع تركيا لا يعني بالضرورة اتفاق الدولتين في كل القضايا.

وتطرق لافروف إلى التصريحات المتبادلة بين موسكو وأنقرة خلال الأيام الأخيرة، بسبب إدلب، وفي كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن ذكر لافروف أن روسيا تتمتع بعلاقات ممتازة مع تركيا، غير أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة اتفاق البلدين في كل القضايا.

وأضاف لافروف أنه لا يمكن لأي دولتين الاتفاقفيما يخص كل القضايا، مفيدا أنه في حال تحقق توافق كهذا فإن الأمر سيثير تساؤلات حول وجود عنصر ضغط أسهم في تحقيق هذا التوافق.

واليوم قالت وكالة (رويترز) إن وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو أبلغ نظيره الروسي بأن الهجمات في إدلب السورية يجب أن تتوقف على الفور

وأمس أكد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو على ما صرح به نظيره الروسي، وقال أمس السبت عقب لقائه بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في مؤتمر ميونخ الـ56 للأمن: “إن التوتر في إدلب السورية والنزاع وعدم التفاهم مع روسيا بشأن اتفاق سوتشي؛ يجب ألا يؤثر على الاتفاق المتعلق بشراء أنظمة الدفاع الجوي S-400”. وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وحول صفقة أنظمة الدفاع الجوي S-400، أوضح الوزير التركي، قائلا: “إنهما مسألتان مختلفتان؛ فاختلاف الرؤى والأفكار في سوريا يجب ألا يؤثر على العلاقات التركية الروسية؛ ولن يؤثر الوضع في إدلب على صفقة شراء أنظمة S-400″، على حد تعبيره.

جاويش أوغلو أكد أيضا أن تركيا لن تغير علاقاتها الثنائية وسياساتها تجاه أي دولة بسبب وجود اختلاف أو نزاع واحد، لافتا إلى أنه ينبغي عدم السماح للمشاكل في سوريا بأن تفسد العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين؛ وأردف بقوله: “لهذا السبب نعمل ونتحرك سويًّا”.

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