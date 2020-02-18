العراقي أكثر مُشتَرٍ للمنازل في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – بلغت مبيعات العقارات السكنية في تركيا خلال الشهر الأول من العام الجاري، 113 ألفا و615، وجاء العراقيون في مقدمة الجنسيات التي تملكت منازل في تركيا.

وتم تسجيل بيع 739 منزلا لمواطنين عراقيين في شهر يناير/ كانون الثاني فقط؛ وفق المعلومات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي عن شهر يناير للمبيعات السكنية.

ومن بعد العراق جاء ترتيب البلدان من حيث شراء المنازل في تركيا على النحو التالي وفق ما أعلنه معهد الإحصاء:

إيران جاءت في المرتبة الثانية بـ 678 منزلًا، وحلّت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 254 منزلًا، ثم جاءت أفغانستان في المرتبة الرابعة بـ 204 منزلا، وأما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب اليمن بـ 142 منزلًا، وجاءت ألمانيا سادسة بـ 133 منزلًا، ثم الكويت بـ 121 منزلًا؛ ثم السعودية بـ 110 منزلا، ثم الأردن بـ 107 منازل، وأخيرا فلسطين بـ 101 منزل.

وخلال السنوات الخمس الماضية تصدر مواطنو الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية قائمة الأجانب الأعلى شراء للعقارات في تركيا، وساهمت حملات ترويجية لشركات العقارات في تشجيع الأجانب على شراء مساكن مقابل الحصول على الجنسية التركية.

وجذب قرار تخفيض قيمة العقار المؤهل لحصول الأجنبي على الجنسية التركية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا، استثمارات في مجال العقارات التي أصابها الركود.

الرئيس رجب أردوغان، كان قد أصدر قرارًا، في سبتمبر/ أيلول 2018، بتعديل القانون الخاص بمنح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء عقارات، ليخفض الحد الأدنى لقيمة العقار المناسب للحصول على الجنسية من مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 250 ألف دولار فقط.

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