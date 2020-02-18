تركيا في المراتب الأخيرة أوروبيا بالحد الأدنى للأجور في 2020

أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الـ20 من بين 22 دولة تطبق الحد الأدنى للأجور بالاتحاد الأوروبي.

ويبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

وسجلت لوكسمبورج أعلى حد أدنى للأجور بين دول الاتحاد الأوروبي عام 2020، حيث بلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في لوكسمبورج ألفين و143 يورو ما يعادل 4.76 ضعف إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في كل من أيرلندا وهولندا وإنجلترا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا نحو 3.5 ضعف الحد الأدنى للأجور في تركيا.

وعجز الحد الأدنى للأجور الجديد في تركيا عن مواكبة الدول التي تسجل اقتصاداتها مستويات منخفضة كالمجر ورومانيا.

وكانت وزيرة الاسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، قد زعمت أن الحد الأدنى للأجور في تركيا، الذي تم البدء في تطبيقه مع بداية عام 2020، في مستوى جيد مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

هذا ويعمل نحو 10 ملايين شخص في تركيا بأجور تقارب الحد الأدنى للأجور في حين يحصل 6 ملايين شخص في تركيا على الحد الأدنى للأجور.

وكان اتحاد النقابات العمالية التركي، الذي يمثل العمال في لجنة نقاشات الحد الأدنى للأجور، قد طالبت برفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفين و578 ليرة على الأقل وانسحب ممثلوا الانسحاب بعدما لم يتم تلبية هذا الطلب.

وذكرت صحيفة سوزجو أن الحد الأدنى للأجور في تركيا، الذي بلغ صافيه

ولا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في كل من الدنمارك وإيطاليا والنمسا وفنلندا والسويد وقبرص الجنوبية بل يتم تحديد الأجور بموجب اتفاقيات جماعية.