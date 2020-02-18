كاتب تركي يعلن عبر تويتر تعرضه للاعتقال

أنقرة (زمان التركية) – أعلن الكاتب التركي الإسلامي البارز، مفيد يوكسال، عبر تويتر تعرضة للاعتقال.

وأوضح يوكسال أنه تم اقتياده في منتصف الليل إلى مركز الشرطة دون إبداء أية أسباب مشيرا إلى احتمالية وجود دعوى قضائية رفعها حزب الخير ضده.

وقال يوكسال في تغريدته: “جاءت الشرطة إلى منزلي بمنتصف الليل، وبدون سبب واضح تم اقتيادي على عجالة إلى مركز الشرطة. هذه المرة الأولى التي اتعرض فيها لموقف كهذا. من المحتمل أن هناك دعوى قضائية تم رفعها ضد حزب الخير”.

وعلق أحد متابعي يوكسال، قائلا: “هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها لأمر كهذا، بينما تتعرض المعارضة لهذا الأمر باستمرار منذ سنوات”.

من جانبه أجاب يوكسال على هذا التعليق قائلا: “لا تقلق! قضيت خمسة أشهر داخل سجون كنعان أفران، (رئيس الأركان العامة الأسبق الذي أجرى انقلاب 12 أيلول 1980).

توترات سابقة مع حزب الخير

وكان يوكسال قد وصف حزب الخير بالحزب السري ليهود الدونمة خلال رده على تغريدة بعثها له أحد مستخدمي تويتر بشأن حزب الخير.

ولاقت التغريدة التي نشرها يوكسال ردود أفعال واسعة، حيث وجه حينها عضو الهيئة الإدارية والمجلس التأسيسي لحزب الخير، محمد أسلان، انتقادات عنيفة قائلا: “إن لم تثبت افتراءك المزعوم هذا فإنك عديم الشرف. ستدفع ثمن هذا! يا عدو الأتراك”.