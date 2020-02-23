الأتراك يبحثون في جوجل عن “دعاء إيجاد الوظائف”

أنقرة (زمان التركية) – يبحث الآلاف في تركيا عبر موقع جوجل عن “أدعية” للعثور على عمل، في أعقاب إغلاق الكثير من أماكن العمل بسبب الأزمة الاقتصادية.

وبازدياد نسبة البطالة زاد الإقبال على الإنترنت ولا سيما “جوجل” من أجل البحث عن أدعية وأذكار يعتقد أنها مفيدة في الحصول على عمل، وأما على اليوتيوب فهناك مشاهدات بالملايين لأدعية يزعم أنها توفر عملا مضمونا وآمنا.

ومع زيادة الباحثين عن “دعاء إيجاد عمل” تتزايد المواضيع ومقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت في تركيا وتتضمن أدعية يعتقد أنها تجلب لصاحبها العمل.

وعند كتابة “دعاء إيجاد عمل” في جوجل نجد حوالي مليون و600 ألف نتيجة بحث.

وتبرز عناوين مختلفة علي موقع يوتيوب مثل “الدعاء المعجزة” و”ادع تجد عملًا” فيما تبلغ أعداد المشاهدات أرقاما خرافية.

ووفق بيانات رسمية سجل رقم البطالة في تركيا 4 مليون و308 ألف شخص.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 واستمرت عامين كاملين.

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