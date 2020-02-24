توقعات بتسجيل الدولار مستوى قياسيًا في تركيا نهاية 2020

أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات جديدة إلى خطورة الوضع الاقتصادي الذي ينتظر تركيا في المستقبل القريب.

مؤسسة “Toronto Dominion Securities” الكندية، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أكدت أنها تتوقع تسجيل الدولار الأمريكي مستويات قياسية أمام الليرة التركية بنهاية العام الجاري، ليصل إلى 7.90 ليرة تركية.

كبير محللي الأسواق النامية في المؤسسة كريستيان ماجيو حذر من أن الليرة التركية ستفقد نحو 20% من قيمتها بنهاية العام الجاري، ما يعني تكرارا للسيناريو الذي حدث في الربع الأخير من عام 2018.

وأوضح أن معدلات التضخم ارتفعت في تركيا، مشيرًا إلى أن ميزان المدفوعات بدأ يسجل عجزًا بعد أن كان يسجل زيادة، فضلًا عن وجود تدهور في توازن الميزانية العامة للدولة.

وأكد أن البنك المركزي التركي وضع تركيا في وضع سلبي من خلال قرارات تخفيض أسعار الفائدة، في ظل تواصل ارتفاع معدلات التضخم.

البنك المركزي التركي لجأ العام الماضي إلى بيع أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من أجل السيطرة على سعر صرف العملة.

كما كشف ماجيو وجود مخاطر جيوسياسية تحيط بالليرة التركية، مشيرًا إلى أن تركيا تواجه حزمة من الأزمات بسبب شراء منظومة S-400 الروسية، وأنشطة التنقيب في منطقة شرق المتوسط، وارتفاع حدة الخلافات مع روسيا في كل من ليبيا وسوريا.

ولفت إلى أن أزمة بنك “خلق” التركي الحكومي المتورط في خرق العقوبات الأمريكية على إيران، لم تنتهِ، محذرًا أن العقوبات الأمريكية التي قد توقع على تركيا على خلفية هذه القضية سيكون لها تأثير على الاقتصاد التركي.

وانخفض صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي التركي هذا العام خلال 20 يوما فقط حوالي 27%.

صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي انخفض من 33 مليار و917 مليون دولار في 31 يناير الماضي إلى 24 مليار 733 مليون دولار في 20 فبراير الجاري، مما يعني أن نسبة الانخفاض بلغت في 20 يوما حوالي 9.2 مليار دولار بنسبة 27%.

وكانت وكالة (بلومبيرج) زعمت أن البنوك العامة في تركيا باعت رقما هائلاً من العملات الأجنبية من أجل وقف تراجع الليرة، ببعدما ارتفع سعر صرف الدولار إلى حوالي 6.12 ليرة.

وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية قالت إن العجز في النقد الأجنبي لدى البنوك العامة كان في 31 يناير المنصرم قد بلغ 2 مليار و15 مليون دولار، ثم ارتفع إلى 4 مليارات و 630 مليون دولار في 14 فبراير الحالي.

وارتفع الدولار أمام الليرة التركية إلى 6.10 ليرات بعدما كان 5.98 ليرة في نهاية شهر يناير.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما كان قد سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

–