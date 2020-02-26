الخارجية الروسية: تركيا تساعد المقاتلين الأجانب على دخول ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – اتهم نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوجدانوف، تركيا بمساعدة المقاتلين الأجانب على الدخول إلى ليبيا.

وكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، أقر مطلع هذا الأسبوع من مدينة إزمير التركية، بأن الجنود الأتراك في ليبيا يقاتلون برفقة عناصر “الجيش الوطني السوري” المنتمين لفصائل المعارضةن مقرا بسقوط قتلى من الجانبين هناك.

وبخصوص إدلب، أفاد بوجدانوف في تصريحات للصحفيين بأنهم ينتظرون أن تثمر اللقاءات بين الوفدين التركي والروسي اليوم عن نتائج جيدة.

يشار إلى أن الجيش السوري يشن هجومًا واسعًا على إدلب ومحيطها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسبب بنزوح نحو 900 ألف شخص، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وتصاعد التوتر بشأن إدلب منذ مطلع فبراير/ شباط الجاري، مع مواجهات بين الجيش التركي والجيش السوري، وأثارت هذه المعارك توترًا جديدًا بين أنقرة وموسكو الداعمة لدمشق.

وتنتهي بعد أربعة أيام مهلة منحها الرئيس التركي رجب أردوغان للجيش السوري للانسحاب من منطقة خفض التصعيد في إدلب أو مواجهة الرد العسكري.

ولم يتضح بعد مصير القمة الرباعية في 5 مارس/ آذار المقبل، بين موسكو وأنقرة وبرلين وباريس، بشأن إدلب، مع عدم إعطاء روسيا موقفا واضحا منها.