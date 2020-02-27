كاتب تركي: أردوغان يطلق تصريحات في الهواء بينما بوتين ينفذ على الأرض

أنقرة (زمان التركية) – قال كاتب صحفي تركي، إن تصريحات الرئيس رجب أردوغان، لا تحظى باهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تنفذ قواته في سوريا كل ما يدعم تقدم الجيش السوري للسيطرة على إدلب.

الكاتب الصحفي أحمد تاشجتيران، المنتمي إلى التيار الإسلامي، لفت في مقاله بصحيفة (قرار) حول التطورات القائمة في إدلب السورية إلى أن المتحدث باسم الكرملين أو الخارجية الروسية هما من يتولان الرد على تصريحات الرئيس التركي.

تاشجتيران قال: “هناك فرق مهم بيننا وبين روسيا وهو أن أردوغان يواصل الإدلاء بتصريحات يوميا حول إدلب، بينما لم يدلِ بوتين بأية تصريحات. أتساءل لماذا؟”.

أضاف الصحفي التركي أن روسيا تنفذ ما تريد على الأرض بالفعل في سوريا، لافتا إلى أنه رغم أن القصف الروسي تسبب مؤخرًا في استشهاد جنديين تركيين، غير أن بوتين لم يدلِ حينها بأية تصريحات ولم يصدر أي اعتذار.

وأشار تاشجتيران إلى عدم اهتمام بوتين بالإدلاء بأية تصريحات حول الأحداث في سوريا، رغم أن قواته تدعم بشكل مباشر الهجوم البري للجيش السوري، وتوفر له الغطاء الجوي، قائلا: “في حين أننا نعرف أنهم موجودون هناك في كل مكان، وأردوغان يقول هذا على الملأ، لكن بوتين يلتزم الصمت”.

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