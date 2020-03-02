بوتين لا يفكر في خوض حرب

أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يرغب في دخول حرب مع أي دولة.

وفي حوار مع وكالة (تاس) الروسية أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا نية لروسيا في خوض حرب مع أحد.

وأضاف بوتين أن نفقات روسيا على الجيش تزداد في ظل سعي الدول الأخرى لتكبيل روسيا.

المقابلة أجريت في العشرين من فبراير/ شباط

من جانبها أعلنت وكالة تاس الروسية أن المقابلة أجريت في 20 فبراير/ شباط الماضي، غير أنها نُشرت اليوم.

وكانت تركيا قد أعلنت بدئها عملية عسكرية في شمال غرب سوريا عقب استشهاد أكثر من 30 جنديا في غارة جوية بمدينة إدلب السورية مساء الخميس الماضي.

وعقب ذلك صدرت اتهامات غير رسمية من تركيا لروسيا بالمشاركة في الهجوم الغادر.

وأمس قصفت القوات التركية محيط قاعدة عسكرية روسية في منبج بريف حلب الشمالي دون ورود أنباء عن خسائر.

وتقدم روسيا الدعم الجوي للجيش السوري في إدلب، وحذرت وزارة الدفاع الروسية أمس من أن فرض سوريا حظرا جويا في شمال البلاد يجعل الطائرات التركية في خطر.

هذا ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير قريباو.

جدير بالذكر أن الكرملين كان قد أعلن في وقت سابق أن جدول أعمال بوتين يتضمن مهام أخرى في الخامس من مارس/ آذار وهو موعد القمة الرباعية التي طرحتها فرنسا وألمانيا بخصوص إدلب ودعا أردوغان بوتين للمشاركة فيها.

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