رئيس الشئون الدينية التركي يستقبل سفير السعودية

أنقرة (زمان التركية)_ استقبل رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي أرباش اليوم الأربعاء، سفير السعودية لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي، بعد توترات سادت بين حكومتي البلدين.

وفق بيان رسمي، تقدم أرباش بشكره للسفير الخريجي معرباً عن مدى سعادته بهذه الزيارة.

أرباش أشاد خلال اللقاء بقرار السعودية تعليق العمرة بشكل مؤقت كإجراء إحترازي من أجل الحد من إنتشار وباء فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما وأشار إلى أن القرار قد كان في محله وأنهم يدعمون هذا القرار.

وصرح رئيس الشئون الدينية أن كل من وزارة الصحة التركية ووزارة الحج والعمرة السعودية على تواصل مستمر فيما يتعلق بهذا الأمر وأنه يتم متابعة هذه العملية عن قرب.

وقد قام سفير السعودية لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي بتقديم معلومات حول التدابير الوقائية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بوباء فايروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، وأفاد أن القرار المتعلق بالتدابير الاحترازية والمتخذ بخصوص الزيارات الخاصة بالعمرة هو قرار مؤقت.

وأشار السفير الخريجي إلى أن رئاسة الشؤون الدينية التركية قد قامت أيضاً بإنجاز ترتيبات وتنظيمات ناجحة في الحج والعمرة خلال العام 2019 كما وقامت في هذا الصدد بتقديم خدمات من شأنها أن تكون مثالاً يقتدى به بالنسبة لباقي الدول الإسلامية الأخرى، وقد تقدم بشكره كذلك للسيد أرباش.

وكانت السعودية انتقدت الشهر الماضي إقدام معتمرين أتراك على ترديد شعارات خلال أداء مناسك العمرة، اعتبرتها المملكة تسيسا غير مقبول للشعائر الدينية.

وعام ٢٠١٨ نشبت أزمة سياسية بين البلدين على خلفية واقعة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في السعودية

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