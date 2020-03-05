تركيا.. معدل تضخم السلع الغذائية يواصل الارتفاع

أنقرة (زمان التركية) – تواصل معدلات التضخم الارتفاع على الصعيدين الشهري والسنوي، في تركيا.

وفي فبراير/ شباط ارتفع مؤشر التضخم العام بنحو 0.35 في المئة في حين ارتفع مؤشر التضخم الغذائي بنحو 2.33 في المئة على الصعيد الشهري. وبلغت نسبة زيادة أسعار السلع الغذائية على الصعيد السنوي نحو 10.58 في المئة.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

كشف تقرير” مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير/ شباط 2020″ الصادر عن هيئة الإحصاء التركية ارتفاع معدلات تضخم المستهلك بنحو 0.35 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 1.71 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 12.37 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ متوسط الزيادة السنوية حوالي 13.94 في المئة.

وتشير النتائج المعلنة إلى استمرار معدلات التضخم السنوية ارتفاعها رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الشهرية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي تراجعت معدلات التضخم السنوية إلى 8.55 في المئة غير أنها سجلت أعلى مستوياتها خلال الأشهر الستة الأخيرة خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم ببلوغها 12.37 في المئة.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاع متوسط أسعار 248 سلعة من بين 418 سلعة يتضمنها المؤشر وانخفاض متوسط أسعار 146 سلعة في حين لم يسجل متوسط أسعار 24 سلعة أي تغيير ملحوظ.

وعلى صعيد النفقات الأساسية سجلت السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 2.33 في المئة، كما ارتفعت الخدمات الصحية بنسبة بلغت 2.03 في المئة.

وتصدرت الكوسا قائمة أعلى السلع ارتفاعا على الصعيد الشهري خلال شهر فبراير/ شباط بزيادة بلغت 44.1 في المئة، بينما سجلت الكنزة الرجالي أعلى تراجع في الأسعار بنسبة بلغت 12.6 في المئة.

هذا وسجل الإيجار، المدرج ضمن مؤشر أسعار المستهلك، زيادة بلغت 0.81 في المئة على الصعيد الشهري و10.11 في المئة على الصعيد السنوي.