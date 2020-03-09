برلمانية هولندية: ليعلم أردوغان أن المكان الطبيعي للنساء خارج المعتقلات

أمستردام (زمان التركية) – قالت البرلمانية الهولندية من حزب الخضر اليساري، نيفين أوزوتوك، إن النظام التركي يجب أن يعي أن السيدات المعتقلات في، المكان الطبيعي لهن ليس السجون بل منزالهن.

وفي فعالية خاصة باليوم العالمي للمرأة في مدينة أمستردام الهولندية، نظمتها منصة “BrokenChalkPlatform” وعدد آخر من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمرأة، أوضحت أوزوتوك في تصريحات صحفية أن سجون تركيا تضم نحو 11 ألف معتقلة، ونحو 780 طفل مرافق لأمهاتهم داخل المعتقل.

وأشارت إلى أن اعتقال السيدات في تركيا بشكل مستمر يوميًا يشغل أجندة البرلمان الهولندي دائمًا، موضحة أن البرلمان الهولندي يقدم الدعم السياسي للضحايا الأتراك قدر الإمكان.

وأكدت أوزوتوك أن ما يحدث في تركيا أمر مأسوي، قائلة: “نحن نوضح هذا الموقف دائمًا، بصفتنا حزب الخضر اليساري، سواء في اجتماعات تكتل الحزب في البرلمان أو في المنصات المختلفة. ولكن النظام في تركيا لا يستمع لنا ويسد أذنيه، لا نستطيع الحصول على إجابة على أسئلتنا وتساؤلاتنا، ولا نرى تغير بأي شيء في تركيا”.

وأكدت النائبة الهولندية من أصول تركية أن قلبها ينفطر كلما رأى انضمام أعداد جديدة إلى السيدات المعتقلات في سجون تركيا، مؤكدة أن المكان الطبيعي للنساء ليس السجون بل منازلهن.

وأمس نظم نشطاء فعاليات مشابهة في مدن أوروبية مختلفة لتسليط الضوء على عمليات الفصل والاعتقال التعسفي في تركيا والتي طالت آلاف السيدات.

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