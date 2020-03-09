قناة روسية روسية تبث لقطات مهينة لأردوغان قبيل لقاء بوتين

أنقرة (زمان التركية) – بثت قناة تلفزيونية روسية لقطات تظهر انتظار الرئيس التركي رجب أردوغان والوفد المرافق وصول نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الرواق على عكس المفترض، وذلك قبيل اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي في العاصمة الروسية موسكو لبحث التطورات في إدلب.

وأعدت القناة التلفزيونية تقريرا تناول اللحظات المحرجة قبيل المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، حيث تعكس اللقطات التي بثتها القناة إهانة الروس لأردوغان قبيل المؤتمر الصحفي.

وتظهر اللقطات ترجل أردوغان من المصعد قبل بلوغ الصالة التي سيلتقي بها نظيره الروسي بوتين من ثم سيره لمدة دقيقتين في أروقة القصر الطويلة التي احتوت لوحات الرؤساء الروس الذين حارب غالبيتهم الدولة العثمانية والمعلقة بأروقة الكرملين.

ولم تنتهِ الإهانة عند ذلك، حيث ترك أردوغان لينتظر، بينما يظهر على تصرفات ووجوه أفراد الوفد المرافق لأردوغان اللحظات المزعجة التي مروا بها، حيث قام البعض منهم بالنظر إلى الساعة بينما أقدم البعض الآخر على تفقد جدران الرواق.

أردوغان بعدما سئم من الانتظار جلس على أحد المقاعد.

ولم تنتهِ عملية الانتظار رغم تلقي المسؤولين الروس إشارة من داخل الصالة تفيد باكتمال الاستعدادات.

وتشير ساعة التوقيت في اللقطات التي بثتها القناة الروسية إلى أن عملية الانتظار هذه استغرقت دقيقتين.

وعقب هذا الانتظار استقبل بوتين أردوغان والوفد المرافق له، بينما كان من المفترض انتظار بوتين لضيوفه وليس العكس.

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