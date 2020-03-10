تركيا.. فندق شهير في إسطنبول يطلب تسوية إفلاس

أنقرة (زمان التركية) – حصل فندق Ramada Hotel&Suites İstanbul Golden Horn، الذي تم افتتاحه قبل أربع سنوات بمدينة إسطنبول، على موافقة تسوية إفلاس من القضاء التجاري.

وبسبب الازمات الاقتصادية والديون تطلب المؤسسات الاستثمارية في تركيا تسوية إفلاس لحمايتها مؤقتها من مصادرة الأصول لصالح أصحاب الديون.

وشهدت طلبات تسوية الإفلاس واقعة جديدة، حيث

وقررت محكمة تركية إمهال الفندق الواقع على ساحل الخليج بمنطقة “سوتلوجاه” في حي “باي أوغلو” بمدينة إسطنبول ثلاثة أشهر لجدولة ديونه.

وذكر موقع “ديكان” أن الفندق الواقع على ساحل الخليج بمنطقة “سوتلوجاه” في حي “باي أوغلو” بإسطنبول بدأ نشاطه يتدهور قبل فترة ليتقدم الفندق بطلب تسوية إفلاس عقب عجز الملالك عن سداد ديونهم.

شركتي BESSA للإنشاء والسياحة والاستثمارات الفندقية Helis للسياحة والخدمات الفندقية المالكتين للفندق الذي وضع حجر أساسه في عام 2013، استقبل أول زائريه في النصف الأول من عام 2016، رفعتا دعوى تسوية إفلاس.

وخلال الدعوى القضائية التي تنظرها الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في إسطنبول قررت المحكمة منح الشركتين مهلة لمدة ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أن عضو مجلس إدارة الفندق، أحمد كتانجي، كان قد صرح قبل نحو عام لصحيفة Tourism Today أن السياحة بمنطقة الخليج في تزايد وأن منطقة الخليج منطقة واعدة، مشيرا إلى بلوغ معدلات شغل الفنادق بالمنطقة مستويات جيدة.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.