البنك المركز المصري يسقط عوائد مديونيات نحو مليون متعثرين

القاهرة (زمان التركية)ـــ أسقط البنك المركزي المصري، عوائد مديونيات المقترضين لأقل من مليون جنيه لدى كافة البنوك في مصر.

وقال بيان صادر عن البنك، إنه بموجب المبادرة يتم إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، علاوة على اسـتفادة العمـلاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.

ومن المتوقع أن يستفيد من مبادرة البنك المركزي، نحو 940 ألف عميل، منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية، بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليار جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة. وفق تقارير مصرية.

البنك المركزي، قال إن هذا القرار يأتي استكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة والخاصة بالعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية، وتيسيرًا على العملاء من الأفراد لإقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجددًا مع البنوك، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.