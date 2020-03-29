‎خط الدعم النفسي بإسطنبول تلقى أكثر من 2000 اتصال في يوم واحد

إسطنبول (زمان التركية) – قال عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أن خط دعم الصحة النفسية في البلدية تلقى ما يقرب من 2000 اتصال خلال يوم واحد، من 26 مدينة.

تصريحات أكرم إمام أوغلو جاءت خلال حضوره، أمس السبت، الاجتماع الذي ترأسه والي إسطنبول علي يارلي كايا، لمناقشة آخر تطورات فيروس كورونا.

أكرم إمام أوغلو أكد أن المواطنين يمرون بظروف صعبة للغاية، مشددًا على ضرورة التضامن بين الجميع لتجاوز هذه الأزمة، وقال: “جميع الأطباء النفسيين مستعدون لمساعدتكم. أنتم أيضًا عليكم أن تجدوا ما يوفر لكم الراحة النفسية في هذا السياق. نحن بجانبكم. نحن بجانبكم من خلال أطبائنا النفسيين على خط الصحة النفسية. يمكنكم الاتصال على رقم 153. استمروا في التواصل معنا دائمًا لإخبارنا بالأمور اللازم علينا حلها في إسطنبول”.

وشدد إمام أوغلو على أنه لن يتراجع عن المطالبة فرض حظر تجوال في البلاد بسبب اتساع دائرة الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا: “لقد قلت ذلك من قبل، وسأستمر في قوله؛ لأنني أرى ضرورة عدم التأخر”.

زكان عمدة إسطنبول أكرم إمام، انتقد خلال مقابلة على (FOX TV) لا مبالاة الشباب بخطر الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على أن تركيا قد تضطر لاتخاذ قرارات أكثر تشددًا من بينها فرض حظر تجوال شامل.

وقال عمدة إسطنبول منتقدًا: “وصلني أمس عدد من مقاطع الفيديو، يظهر فيها مواطنين يلعبون كرة القدم، وآخرين يمارسون الرياضة… كل هذا إشارة على مدى استهتار الناس بالوضع. أقولها بشكل واضح: فرض حظر تجوال على كبار السن فوق سن 65 عامًا فقط، لا يعني أننا لن نفرض حظر تجوال شامل. لقد حدث ذلك في مناطق بالعالم. علينا أن نتعامل جميعًا مع الوضع بجدية”.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7402 حالة، حتى الآن، بالإصافة إلى 108 حالات وفاة.

وبعد القفزة الكبيرة في الأرقام خلال الأسبوع الأخير، لجأت تركيا أمس السبت إلى عزل المدن عن بعضها، وأوقفت حركة القطارات بين مدننها وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

الرئيس رجب أردوغان دعا يوم الجمعة إلى ”حجر صحي طوعي“ يبقى بموجبه المواطنون في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، توقع في حال خروج الأمر عن السيطرة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تصل إلى مليون مصاب، وأن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 30 نقطة.

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