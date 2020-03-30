تركيا.. حجر صحي كامل على عشرات المناطق في 18 ولاية

أنقرة (زمان التركية)ــ فرضت تركيا حجرًا صحيًا كاملا، على عشرات المناطق في 18 ولاية بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وكشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين عن خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية، لحجر صحي كامل.

وقالت الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا. وفق وكالة (الأناضول).

البيان قال إن الخطوة تأتي في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي الفيروس على نطاق واسع.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217، إصابة و131 وفاة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت ولاية سيواس وسط تركيا في بيان عزلها قريتي “بويالاجي” و”جوكشكاش” التابعتين لبلدية “سوشهري” وقريتي “بويالي” و”ديلاكلي” التابعتين لبلدية “كويلو حصار” وقرية “شنباغلار” التابعة لبلدة “أكينجيلار” في إطار العزل الاجتماعي ومنع تعريض حياة المواطنين للخطر مع انتشار الفيروس وذلك لمواجهة شتى الاحتمالات نظرا لاحتضان المدينة العديد من المواطنين من خارجها.

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

وكان البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.

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