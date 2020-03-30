تقرير: الأتراك ربما يلزمون المنزل حتى نهاية 2021

أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير طبي جديد أن تحذيرات عدم الخروج من المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قد تستمر حتى نهاية عام 2021.

البروفيسور المتخصص في علم الأحياء المجهرية سليم بادور، أوضح أن تحذيرات عدم الخروج من المنازل قد تستمر حتى نهاية عام 2021، موضحًا أنه يستند في توقعه إلى تقرير أعدته الكلية الإمبراطورية في إنجلترا وفقًا لحسابات رياضية.

سليم بادور أوضح أن نظام الحجر الصحي المنزلي، هو أسلوب للحيلولة دون انهيار النظام الصحي في البلاد ومنع انتشار الوباء بين الناس، محذرًا من أن هذا الأسلوب لا يطور الجهاز المناعي للإنسان ضد المرض.

بادور أوضح أن التقرير الإنجليزي يتحدث عن أنه من الممكن تطبيق نظام الحجر المنزلي على فترات متقطعة، قائلًا: “وفقًا لنماذج حسابية، تم إعداد تقرير تحدث عن أن تطبيق نظام الحجر المنزلي قد يستمر حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021، للحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية”.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217، إصابة و131 وفاة بفيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

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