‎قراران من أردوغان بعد تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان قرارين جديدين خلال كلمة، مساء أمس الجمعة، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى أكثر من 20 ألف حالة.

وكان وزير الصحة في تركيا فخر الدين كوجا، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 20921 والوفيات إلى 425، في إنفجار كبير بالأرقام.

خلال كلمته أعلن أردوغان تطبيق حظر تجوال شامل على كل من هم دون سن 20 عامًا، مع استمرار تطبيق الحظر على من هم أكبر من 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أصدر أردوغان قرارًا بمنع الدخول والخروج من 31 مدينة كبرى من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

حزمة القرارات الجديدة تشمل أيضًا إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية “الكمامات” في الأماكن العامة إجباريًا، والابتعاد 3 خطوات عن الآخرين، مؤكدًا تطبيق عقوبات قضائية وإدارية على المخالفين للقرار.

ويأتي قرار حظر التجوال الجديد بعد مطالبات عدة من عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بفرض حظر تجوال في إسطنبول.

إمام أوغلو قال في تغريدة، الأربعاء: “لقد أعلن السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا أن إسطنبول هي بؤرة الوباء في تركيا، كما أوضحنا من قبل. وأعلن أن نحو 60% من أعداد المرضى في إسطنبول. يجب أن يتم فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها على الأقل”.

وكانت تركيا سجلت حتى مساء الأربعاء 15 ألفًا و679 حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 277 حالة وفاة، وسجلت إسطنبول يومها أعلى الإصابات في تركيا، بـ 8 آلاف و852 حالة، أي أكثر من نصف الإصابات في تركيا.