حظر التجوال يغيب 2 مليون و235 ألف طفلا عن مصانعهم في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – كشف مركز الأبحاث التابع لاتحاد العمال الثوريين التركي أن حظر التجوال المفروض على فئات عمرية معينة داخل تركيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد يشمل 2 مليون و235 ألف عامل.

وأوضحت الدراسة، التي أشارت إلى تضمن بيانات التوظيف الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية لمن هم فوق الخامسة عشر من العمر، أن حظر التجوال يشمل 146 ألف طفل عامل تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، مفيدة أن حظر التجوال يشمل نحو 2 مليون و382 ألف طفل عامل.

وأضاف اتحاد العمال الثوريين أن الحظر يشمل مليون و385 ألف عامل تقل أعمارهم عن 20 عاما و850 ألف عامل تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين مشيرا إلى تضمن الحظر 1.6 ملايين ذكر و637 ألف أنثى.

وأكدت الدراسة أن هذه الأرقام لا تشمل الأشخاص المدرجين ضمن حظر التجوال لمعاناتهم من أمراض مزمنة، كما أوضحت الدراسة أنه لم يتبين بعد مصير أعمال ودخل الأشخاص المدرجين ضمن حظر التجوال وأنه يتوجب على السلطات حظر فصل هؤلاء العمال من أعمالهم.

هذا وشددت الدراسة على ضرورة منح العاملين المدرجين ضمن حظر التجوال بدلا من العمل لفترة قصيرة من صندوق تأمين البطالة وأن تقدم الحكومة إعانات للعمال الآخرين في إطار قانون السلامة الصحية العامة.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن الجمعة قرارين في إطار مواجهة فيروس كورنا، الأول تطبيق حظر تجوال شامل على كل من هم دون سن 20 عامًا، مع استمرار تطبيق الحظر على من هم أكبر من 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أصدر أردوغان قرارًا بمنع الدخول والخروج من 31 مدينة كبرى من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

حزمة القرارات الجديدة تشمل أيضًا إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية “الكمامات” في المواصلات والأماكن العامة إجباريًا، والابتعاد 3 خطوات عن الآخرين، مؤكدًا تطبيق عقوبات قضائية وإدارية على المخالفين للقرار.

وكانت هيئة الإحصاء التركية، اعلنت للمرة الأولى منذ 7 سنوات، تقريرها بشكل عمالة الأطفال في المجتمع التركي، الذي أوضح أن تعداد الأطفال العاملين في سن بين 5-17 عامًا بلغ نحو 4.4% من القوى العاملة.

تقرير هيئة الإحصاء التركية أشار إلى أن تعداد الأطفال في هذه المرحلة العمرية نحو 16 ملايين و457 طفلًا، لافتًا إلى أنهم بذلك يشكلون نحو 20.3% من التعداد السكاني.

التقرير أشار أيضًا إلى أن 70.6% من الأطفال العاملين من الذكور، و29.4% من الإناث.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 يسجل رقم البطالة 4 مليون و308 ألف شخص بنسبة 13.3 في المئة.

_