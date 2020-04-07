عمدة إسطنبول صاحب مقترح تحويل مطار أتاتورك إلى مستشفى

أنقرة (زمان التركية) – أعرب عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عن سعادته من قرار الرئيس التركي، رجب أردوغان، تحويل مطار أتاتورك إلى مستشفى للحجر الصحي.

ومع تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حاجز 30 ألف حالة إصابة، أعلن الرئيس أردوغان القرار أمس الإثنين.

وعبر حسابه تويتر نشر إمام أوغلو تغريدة تطرق خلالها إلى قرار أردوغان بإقامة مستشفيين للحجر الصحي بسعة ألف غرفة في مطاري أتاتورك وسانجاك تبه قائلا: “قبول السلطات لمقترح تحويل مطار أتاتورك إلى مستشفى للحجر الصحي الذي تقدمنا به إلى وزارة الصحة في 27 من مارس/ آذار الماضي أمر يبعث بالبهجة. تحقيق الأمر عينه في ميادين مالتبه ويني كابي ودوربينار باليك حالي التي تمتلك بنية تحتية جاهزة سيحقق نتائج سريعة”.

يشار إلى أردوغان لا زال يرفض المطالبات المتكررة لبلدية إسطنبول بفرض حظر تجول شامل على المدينة خوفا من أن يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

وبلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في تركيا 30 ألف و217 إصابة خلال أقل من شهر على تسجيل الإصابة الأولى، بعد رصد 3148 إصابة جديدة بالفيروس الآخذ في الانتشار، مساء الإثنين.

ويوم الأحد قالت طبيبة تركية تدعى مالتام أوزين، متخصصة في الأمراض المعدية، خلال لقاء تليفزيوني مباشر على قناة “تي آر تي” الحكومية التركية، إن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا داخل تركيا تتراوج بين 600-700 ألف حالة، فلجأت إدارة القناة إلى قطع البث بشكل مفاجئ لمنعها من إكمال حديثها.

وتطالب أصوات، بفرض حظر تجوال كلي في عموم تركيا، وتخلي الرئيس أردوغان عن رغبته في استمرار النشاط الصناعي لمنع وقوع كارثة بسبب تفشي كورونا.

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