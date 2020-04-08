داود أوغلو يرسل طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة

أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داود أوغلو، منظمة الأمم المتحدة بإعلان عام 2020 عامًا للتضامن الطبي العالمي، بجانب كونه عامًا للتمريض.

تصريحات أحمد داود أوغلو، جاءت دعمًا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتضامن الدولي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة الموافق 7 أبريل/ نيسان، بالتزامن مع انشغال الأطباء والعالم أجمع بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق قال: “ندعو أن يتم إعلان عام 2020 عامًا للتضمان الصحي العالمي، بالتوازي مع كونه عام الممرضات والقابلات، والذي يحتفل به في الوقت الحالي في ظل هذه الظروف”.

تصريحات داود أوغلو جاءت من خلال تغريدة له باللغتين الإنجليزية والعربية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي للصحة.

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