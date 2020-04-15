15 أبريل 2020

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تركيا.. مواطن يشعل النار بمحل عمله ويرفض إخماده

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. مواطن يشعل النار بمحل عمله ويرفض إخماده
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – أقدم مواطن تركي على إشعال النيران في محل عمله بمنطقة بيليك دوزو في مدينة إسطنبول ومنع فرق الإطفاء بإخماد الحريق.

وقام مواطن، يحمل بندقية، بإشعال النيران في محل عمله الذي يستخدمه كحلبة تزلج بمنطقة بيليك دوزو، مهددا من حاولوا إطفاء الحريق.

وأطلق المواطن الأعيرة النارية في الهواء وعمل على عرقلة فرق الإطفاء، مفيدا أنه سُلب محل عمله بدون وجه حق.

وبعد تدخل فرق الشرطة تم السماح لفرقة الإطفاء بإخماد الحريق.

هذا وأوضح المواطن أنه مدان سابق غير أنه ليس مجرما قائلا: “جاءت المافيا وسيطرت على محل عملي. أكرم إمام أوغلو سمح بهذا. لينتقم الله من إمام أوغلو وجانان كفتانجي أوغلو”، على حد قوله.

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