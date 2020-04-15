تركيا.. مواطن يشعل النار بمحل عمله ويرفض إخماده

أنقرة (زمان التركية) – أقدم مواطن تركي على إشعال النيران في محل عمله بمنطقة بيليك دوزو في مدينة إسطنبول ومنع فرق الإطفاء بإخماد الحريق.

وقام مواطن، يحمل بندقية، بإشعال النيران في محل عمله الذي يستخدمه كحلبة تزلج بمنطقة بيليك دوزو، مهددا من حاولوا إطفاء الحريق.

#SONDAKİKA Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savuruyor. pic.twitter.com/Hb8JNKHvYh — coverthaber (@coverthaber) April 14, 2020

وأطلق المواطن الأعيرة النارية في الهواء وعمل على عرقلة فرق الإطفاء، مفيدا أنه سُلب محل عمله بدون وجه حق.

وبعد تدخل فرق الشرطة تم السماح لفرقة الإطفاء بإخماد الحريق.

هذا وأوضح المواطن أنه مدان سابق غير أنه ليس مجرما قائلا: “جاءت المافيا وسيطرت على محل عملي. أكرم إمام أوغلو سمح بهذا. لينتقم الله من إمام أوغلو وجانان كفتانجي أوغلو”، على حد قوله.

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