حكومة أردوغان تتحرك لغلق مستشفى ميدانيًا في بلدية معارضة

أنقرة (زمان التركية) – تعرض مستشفى ميداني أقامته بلدية أضنة لمواجهة الأوضاع الطارئة في ظل انتشار فيروس كورونا، إلى هجوم من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، مع وجود تحركات لإغلاقه.

وكان عمدة البلدية زيدان كارالار المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أوضح في الرابع من شهر أبريل/ نيسان الجاري، أنه تم إنشاء مستشفى ميدانيا مكونا من 1000 سرير في منطقة أرض المعارض، ضمن خطة المدينة لمواجهة فيروس كورونا، وأن المستشفى جاهز للاستخدام.

لم تمر ساعات على تلك التصريحات، حتى بدأ الهجوم على المستشفى المذكور، وزعم رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في بلدية أضنة الكبرى، أوزان جولاتشتي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا وجود لهذا المستشفى.

فيما قال الصحفي إرين إردم إن هناك محاولة “لإغلاق” المستشفى الميداني.

Adana Milletvekilimiz @AyhanBarut01 ile görüştüm. Adana Büyükşehir’in yaptığı videodaki sahra hastanesine yönelik bir “mühürleme” girişimi olmuş. Ancak, gerek Büyükşehir; gerekse Milletvekillerimizin girişimiyle bu süreç durdurulmuş. Tutanak alıp gitmişler.pic.twitter.com/gwycXTFcjA — Eren Erdem (@erenerdemnet) April 18, 2020



بينما نشرت ولاية المدينة بيانًا أكدت فيه أن المكان الذي أنشئت فيه المستشفى هو أرض للمعارض، وشددت على أن المستشفى غير مناسب للخدمات الصحية بسبب عدم توافر المعدات والأجهزة الطبية اللازمة، على حد زعمه.

الفرق التابعة لمديرية الصحة في مدينة أنضة، بدأت أمس السبت عملية فحص للمستشفى، بحضور عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان ومستشار الرئيس المسؤول عن الشؤون الصحية في بلدية أضنة الكبرى الدكتور رضا ماته.

وقال عمدة البلدية إنه من “غير الممكن فهم الانتقادات التي تعرضنا لها”.

وذكر زيدان كارالار أن الصور الواردة من إيطاليا، دفعتهم إلى التفكير في إنشاء المستشفى الميداني، وأوضح قائلا “عندما رأينا أشخاصًا يرقدون في الممرات في إيطاليا، بدأنا بجدية في إعداد مستشفى ميداني. هذه واحدة من أحدث المستشفيات الميدانية في العالم”.

العمدة قال “بالطبع ، نحن لم نبني مستشفى من الصفر. نحن نبني مستشفى ميداني كما حدث في مختلف دول العالم لكنه مطور بكثير عن ما هو موجود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين. نأمل أن لا نحتاجه. ومع ذلك ، عند الحاجة إليه فنحن مستعدون”.

وذكر زيدان كرالار أن القسم المكون من 216 سريرًا في المستشفى قد اكتمل حاليًا، وأنهم مستعدون للوصول إلى 1000 سرير إذا لزم الأمر.

ويشتكي كثيرًا عمد البلديات المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض من عرقلة أنشطتهم الخدمية من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية.