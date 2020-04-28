تركيا.. حزب علي باباجان يسرَّع تشكيل لجانه في المدن

أنقرة (زمان التركية) – قالت مصادر مقربة من حزب الديمقراطية والتقدم ورئيسه علي باباجان، إن الحزب الوليد سرَّع وتيرة تشكيل اللجان الرئيسية للحزب في المدن والبلدات المختلفة، استعدادًا لافتتاح المقر الرئيس للحزب قريبًا.

وأشارت المصادر إلى أن أزمة فيروس كورونا كانت السبب في تباطؤ تشكيل لجان الحزب الوليد، لافتة إلى أن الإجراءات بدأت تزداد تيرتها سرعة مع بداية تراجع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وجائت خطوة تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم في مارس/ آذار الماضي بعد ثمانية أشهر من إعلان نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، استقالته من المجلس التأسيسي لحزب العدالة والتنمية، مرجعا ذلك إلى “خروج الحزب عن مسيرته ومبادئه التي أسس عليها”.

وكان حزب باباجان تلقى انتقادات لاذعة لعدم تطرقه إلى قصور حكومة أردوغان في بداية تعاملها مع أزمة فيروس كورونا.

وتشير تقيمات أن ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم في المناطق الشرقية ذات الأغلبية الكردية منزعجون عن أداء حزبهم، مع وجود ترجيحات بتوجههم إلى حزب علي باباجان أو حزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو.

وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم شدد الشهر الماضي في كلمته بمؤتمر تأسيس الحزب على أن الديمقراطية ستكون العامل الرئيس في حل الأزمة الكردية، مقدمًا وعودًا بحرية استخدام المواطنين للغاتهم الأصلية دون التقيد باللغة التركية، وذلك رغم أنه يحظر في تركيا استخدام غير اللغة التركية بشكل رسمي.

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