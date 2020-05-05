تركيا تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا

أنقرة (زمان التركية) – كشف الرئيس التركي رجب أردوغان خطته لعودة الحياة لطبيعتها تزامنا مع تراجع عدد إصابات فيروس كورونا في تركيا، معلنًا تقليل بعض القيود المفروضة.

وفي المتوسط سجلت إصابات كورونا في تركيا هذا الأسبوع 1600 إصابة، بعدما كانت تسجل في الأسابيع الماضية 3 و4 آلاف إصابة.

أردوغان أوضح في كلمة مساء أمس الاثنين السماح بالتجوال الجزئي للمواطنين والمقيمين من سن أكبر من 65 عامًا وأقل من 20 عامًا، بدلًا من حظر التجوال الشامل المفروض عليهم منذ أسابيع.

كما أعلن أردوغان إلغاء القيود المفروضة على السفر والتنقل بين 7 مدن، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تشمل عودة الجامعات والمدارس لتقويمها الدراسي بشكل طبيعي على أن تبدأ اختبارات الجامعات والانتقال إلى المرحلة الثانوية خلال شهر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبل.

أما عن الإجراءات الوقائية فقد أعلن أردوغان عن تراجعه عن قرار حظر بيع الأقنعة الطبية “الكمامات”، والاستعداد للسماح ببيعها في الفترة المقبلة وفقًا لقائمة أسعار محددة، قائلًا: “نخطط للسماح بالبيع. وسنقطع الطريق أمام المحاولات التي تضر بمواطنينا، من خلال تحديد سقف للأسعار وفقًا لأنواع الأقنعة”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية تمنع الاحزاب السياسية المعارضة من توزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجانا ويعتبر أردوغان ذلك بمثابة داعية سياسية.

وأوضح أردوغان أن مرحلة عودة الحياة لطبيعتها ستشمل أشهر مايو/ آيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2020، مشيرًا إلى أن آخر تطبيق لقرار حظر التجوال الشامل لمدة 24 ساعة سيكون خلال نهاية الأسبوع الجاري فقط.

وسيقضى الأتراك بالتالي عيد الفطر بقيود مخففة عن الأيام السابقة.

وتنفيذا لقرارات الرئيس رفعت وزارة الداخلية قيود الدخول والخروج من وإلى 7 ولايات، برا وبحرا وجوا، وهي ولايات أيدن وأنطاليا وأرضروم وهطاي وملاطية ومرسين وموغلا.