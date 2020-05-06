أردوغان يسارع بالرد على الطلاب الغاضبين

أنقرة (زمان التركية) – اضطر الرئيس التركي، رجب أردوغان، للرد في فجرا اليوم على الطلاب الغاضبين الذين وجهوا انتقادات للحكومة بعد الإعلان عن اتعديل مواعيد اختبارات قبول الجامعات.

واستنكر الطلاب، الذين يستعدون لاختبارات قبول الجامعات، تقديم السلطات التركية موعد الاختبارات شهر، من السادس والعشرين من يوليو/ تموز إلى السابع والعشرين من يونية/ حزيران، حيث أفاد الطلاب أن الحكومة التركية تلاعبت بأحلامهم ومستقبلهم ملمحين للحكومة وأردوغان بصناديق الاقتراع وعدم تصويتهم له في الانتخابات القادمة.

وأضاف الطلاب الغاضبون أن هذه التعديلات الخاصة بمواعيد اختبارات قبول الجامعات تجرى بذريعة إنقاذ قطاع السياحة الذي يواجه أياما عصيبة مؤكدين أن الحكومة أعطت التعليم والطلاب أهمية ثانوية.

ولم يتمكن أردوغان من تجاهل التغريدات التي تواصلت على مدار الليل، ففي تمام الساعة 3.53 فجرًا نشر أردوغان تغريدة أشار خلالها إلى البنود الأخرى الواردة في التعديلات والمتعلقة بالمناهج التعليمية ومواعيد الاختبارات، قائلا: “أيها الشباب العزيز، يمر عام 2020 الجاري بمحن وصعوبات. ويتصدى الشعب سويا لهذه الصعوبات. الحمد لله نجاحنا واضح وجلي للجميع. وهذا النجاح نابع من القرارات المتخذة وفقا للمسؤولية والمشاورات وليس بناء على انعكاسات لحظية. كل فرد من أفراد الشعب مساهم في هذا النجاح”.

وكان أردوغان كشف قبل يومين عن التجهيز لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد عيد الفطر، بما في ذلك استئناف العملية التعليمية.