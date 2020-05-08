تركيا.. أردوغان يتقدم ببلاغ ضد صحفي بتهمة الترويج للانقلاب

أنقرة (زمان التركية) – تقدم محامي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ببلاغ إلى نيابة إسطنبول ضد الكاتب بصحيفة أفرنسال، راغب زاراكولو.

واتهم البلاغ زراكولو بالترويج للانقلاب خلال مقاله بعنوان “لا مفر من المصير المنكوب”.

وأوضح البلاغ، الذي قدمه محامي أردوغان أحمد أوزال إلى نيابة إسطنبول، أن مقال “لا مفر من المصير المنكوب” الذي نشره زوراكولو في صحيفة أفرنسال وموقع Artıgerçek هو مقال يقارن بين أردوغان ورئيس الوزراء التركي المعدوم عدنان مندريس.

وزعم البلاغ أن محتوى المقال أيدولوجي وتضمن تلميحات للماضي القريب لتركيا، مدعيًا أن المقال روج للانقلاب صراحة بتضمنه عبارات “فيروس كورونا يفرض على جميع دول العالم وليس تركيا فقط إجراء محاسبة ذاتية ولا يمكن لأردوغان وطاقمه الهروب منها”.

هذا وذكر البلاغ أن المقال مليء بتوقعات معادية للديمقراطية أثارت رد فعل كبير بالرأي العام وأن المقال شدد على الاشتياق للانقلابات وحرض عليها، على حد زعمه.

في حين رفض الكاتب راغب زاراكولو الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مذكرًا بأنه يأتي في مقدمة الكتاب الذين عارضوا الانقلابات على مدى حياته، متهمًا محامي أردوغان بإخراج نصوص مقاله من سياقها وتأويله بناء على أحكام مسبقة.

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