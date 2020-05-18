شركة موالية لحزب أردوغان تحصل على مناقصة مساعدات كورونا

إسطنبول (زمان التركية) – فازت شركة مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم على مناقصة توفير المساعدات الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتبين أن الشركة نفسها حصلت على مناقصات من الحكومة بقيمة 43 مليونًا و365 ألفًا و978 ليرة تركية على مدار 9 سنوات.

بلدية جونجوران التابعة لحزب العدالة والتنمية، طرحت مناقصة لشراء 15 ألف صندوقا من المواد الغذائية سيتم توزيعها على المواطنين المتضررين من أزمة وباء كورونا.

المناقصة البالغة قيمتها 2.1 مليون ليرة تركية، فازت بها الشركة التي يملكها رجل الأعمال أيهان بالجي، وهو مسؤول سابق في رئاسة حزب العدالة والتنمية في بلدية زيتين بورنو في إسطنبول وأحد المرشحين السابقين للبرلمان عن الحزب.

الكاتب الصحافي جلال إرين تشاليك، كشف أن الشركة نفسها حصلت على 47 مناقصة من حكومة حزب العدالة والتنمية بقيمة 43 مليون و365 ألفًا و978 ليرة تركية، على مدار 9 سنوات في الفترة بين عامي 2011 و2020.

وأوضح تشاليك أن الشركة المذكورة كانت بين أكثر الشركات فوزًا بالمناقصات من الحكومة، وخاصة بلديات زيتين بورنو وباشاك شهير وبهجلي أفلر.

الشركة حصلت على عدد من المناقصات من بلدية زيتين بورنو لتوفير المواد الغذائية والفواكه والخضروات، ومناقصات أخرى من بلدية بهجلي أفلر لتنظيم رحلات داخل المدينة وخارجها.

وكشف الصحافي تشاليك أن الشركة كانت دائمًا تشارك في المناقصات منفردة، أو تكون الشركة الوحيدة التي تقدِّم عرضًا سليمًا ومقبولًا.

يشار إلى أن أيهان بالجي هو مسؤول سابق في رئاسة حزب العدالة والتنمية بمنطقة زيتين بورنو في إسطنبول، وكان مرشحًا عن الحزب لدخول البرلمان، ويتولى الآن رئاسة فرع الهلال الأحمر في منطقة زيتين بورنو منذ عام 2016.

ويحظى رجال الأعمال المقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بمناقصات حكومية وإعفاءات ضريبة لا تقدم لغيرهم.

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