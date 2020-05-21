فيتش تخفض تصنيف 9 بنوك أجنبية في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الائتماني تصنيف تسعة بنوك أجنبية في تركيا.

ذكرت فيتش أن تدخل الحكومة في شؤون قطاع البنوك بسبب الحاجة للتمويل الخارجي يشكل خطرا على الاقتصاد.

وأفادت وكالة (رويترز) أن البنوك التسعة هي كل من: بنك قطر الوطني (QNB Finansbank) وبنك كويت ترك (Kuveyt Türk) وبنك ألترنيتف بنك (Alternatifbank) والبنك الاقتصادي التركي (Türk Ekonomi Bank) وبنك فينانس تركيا (Türkiye Finans) وبنك دنيز (Denizbank) وبنك إي إن جي (INC Bank) وبنك أي سي بي سي (ICBC).

وأبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني للنقد الأجنبي الطويل المدى لهذه البنوك عند مستوى B+، بينما خفضت المشهد الائتماني لهذه البنوك من متوقف إلى سلبي. ولم تتأثر تصنيفات القدرة المالية لهذه البنوك بهذه التغييرات.

ويعكس المشهد السلبي تعزيز احتياجات تركيا للتمويل الخارجي مخاطر تدخل الحكومة في قطاع البنوك.

وتتوقع وكالة فيتش أن يقيد هذا الوضع إمكانية البنوك في تنفيذ التزاماتها بالعملة الأجنبية.

هذا وأوضحت وكالة فيتش أن تركيا وفرت نسبة كبيرة من احتياجاتها للتمويل الخارجي من خلال قطاع البنوك وأن هذا الأمر أثار رغبة كبيرة للحفاظ على إمكانية الدخول إلى السوق وتجنب ضوابط رؤوس الأموال.

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