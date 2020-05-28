اليونان ترسل تعزيزات إلى حدودها مع تركيا

أثينا (زمان التركية) – قررت السلطات اليونانية تعزيز دوريات الشرطة على حدودها مع تركيا تحسبًا لتدفق موجة جديدة من اللاجئين، حيث تخطط السلطات لإرسال مئات الشرطيين إلى حدودها مع تركيا.

واتخذت اليونان إجراءات جديدة في أزمة اللاجئين التي تتصدر قائمة القضايا المتسببة في تصاعد التوترات بين البلدين، إذ أوضح المتحدث باسم الشرطة أن السلطات اليونان تخطط بحلول يوم الجمعة لإرسال 400 شرطيًا إضافيًا إلى شمال شرق نهر ماريتسا في إطار التصدي للاجئين على حدودها مع تركيا.

جدير بالذكر أن الآلاف من اللاجئين تدفقوا على الحدود اليونانية في فبراير/ شباط الماضي بعدما أعلنت السلطات التركية أنها لن تعرقل عملية العبور من معابرها الحدودية وذلك عقب الهجوم الذي تعرض له رتل عسكري تركي في إدلب السورية.

وتريد تركيا دعما ماليا أوروبيا لتنفيذ مشاريعها في شمال سوريا وتتخذ من اللاجئين للضغط.

ودفعت أزمة اللاجئين السلطات اليونانية إلى تعزيز الفرق التابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) على حدودها مع تركيا.

وتندلع المواجهات من الحين للآخر بين عناصر الشرطة اليونانية واللاجئين على الحدود.

من جانبه صرح وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، أن بلاده تتوقع تزايد الضغوط على حدودها مجددا، بينما أعرب وزير الخارجية اليونانية، نيكوس دندياس، عن أسفه تجاه تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن عدم منعهم عبور اللاجئين للمعابر الحدودية عقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وكالة (دويتشه فيلة) الألمانية قد نشرت تقريرًا في مطلع مايو الجاري أشارت خلاله إلى التوقعات بتدفق موجة جديدة من اللاجئين إلى أوروبا عقب رفع الإجراءات الاحترازية في تركيا وذلك استنادا على وثيقة داخلية للوكالة الأوروبية لخفر الحدود والسواحل.

وكانت اليونان قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي أنها ستوسع نطاق السياج الشائك بالمنطقة الحدودية عقب تزايد أعداد اللاجئين المتدفقين على حدودها وهو ما أثار سخط أنقرة.

هذا وتؤكد تركيا أنه يتوجب على اليونان التباحث معها فيما يتعلق بتوسيع نطاق السياج الشائك على الحدود بين البلدين.

–