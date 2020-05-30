اليونان تستعد لاستقبال سياح من 29 دولة ليس بينهم تركيا

أثينا (زمان التركية) – أعلنت الحكومة اليونانية استعداداتها لاستقبال الوفود السياحية من 29 دولة بعد تخفيض الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إلا أنها تجاهلت تمامًا جارتها الأقرب تركيا.

حسب بيان الحكومة اليونانية فإنه من المنتظر استقبال أولى الوفود السياحية اعتبارًا من 15 يونيو/ حزيران المقبل، مشيرة إلى أن قائمة الدول المسموح لمواطنيها بالدخول إلى اليونان تضم 29 دولة، من بينها جميع جيرانها مقدونيا الشمالية وألبانيا وبلغاريا، دون وضع تركيا في القائمة.

كذلك المواطنون المقيمون في الدول الأكثر إصابة وتأثرًا بالفيروس مثل إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا فلن يسمح لهم بدخول الأراضي اليونانية في الوقت الحالي.

أما عن الدول المسموح بدخول القادمين منها فهي: ألمانيا، والنمسا، والدنمارك، والنرويج، وقبرص، وإسرائيل، وسويسرا، واليابان، ومالطة، وبلغاريا، والصين، وكرواتيا، وأستراليا، ونيوزلندا، ومقدونيا الشمالية، وألبانيا، وإستونيا، وليتوانيا، ولبنان، وليتونيا، والمجر، وكوريا الجنوبية، وصربيا، والجبل الأسود، ورومانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، والتشيك، وفنلندا.

اليونان كانت من الدول التي اتخذت إجراءات احترازية صارمة مع بداية أزمة وباء فيروس كورونا، لتسجل أعدادا أقل من المصابين والوفيات مقارنة بالدول الأخرى.

وكانت وزارة الصحة اليونانية أعلنت الجمعة تسجیل 5 اصابات لیرتفع العدد الاجمالي الى 2909، بالإضافة 175 حالة وفاة.

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