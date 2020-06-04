بعد زيارة حفتر مصر.. أردوغان يستقبل فائز السراج

القاهرة (زمان التركية)ـــ أعلنت تركيا أن الرئيس رجب أردوغان استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، اليوم الخميس للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية.

من جهة أخرى زار الجنرال الليبي خليفة حفتر القاهرة أمس الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت فضائية “العربية”، عن مصادر أن الجنرال الليبي خليفة حفتر اتهم تركيا بالتدخل المباشر في معارك ليبيا، طالبًا الدعم من مصر لوقف التوغل التركي في بلاده.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع الأسبوع الجاري قبول الأطراف الليبية استئناف المباحثات من أجل اتفاقٍ لوقف إطلاق النار.

ونقلت قناة العربية عن مصادرها أن حفتر شدد خلال تواجده في القاهرة مساء أمس الأربعاء، على ضرورة انسحاب العسكريين الأتراك من بلاده قبل التفاوض مع حكومة الوفاق.

وجدد حفتر طلبه رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، مطالباً بدعم مصر دولياً لوقف التوغل التركي في ليبيا، كما طالب بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك العربية، داعيا إلى مراقبة دولية لمنع دخول السلاح لليبيا عبر تركيا.

يشار إلى أن أنقرة كانت أكدت أكثر من مرة استمرارها في دعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، كما أقرت بإرسال مقاتلين إلى العاصمة طرابلس، في إطار ما سمته “المشورة والمساعدة العسكرية والاستشارية”، على الرغم من أنها كانت من ضمن الدول المشاركة بمؤتمر برلين في يناير الماضي، والذي دعا إلى وقف التدخلات الخارجية في البلاد التي مزقتها الحرب، وحظر توريد السلاح.

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