رئيس قبرص: يجب أن لا تبقى تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي

نيقوسيا (زمان التركية)ـ دعا رئيس جمهورية قبرص نيكوس أنستاسياديس اليوم الأحد إلى إلغاء ترشيح تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، إذا لم توقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق البحر الأبيض المتوسط.

الرئيس أنستاسياديس، الذي تتمتع بلاده بعضوية الاتحاد الأوربي، قال اليوم إن سعي تركيا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص، يعتبره الاتحاد الأوروبي غير قانوني لأن المنطة تقع ضمن الجرف القاري للجزيرة.

واصفا رغبات تركيا بأنها “لا تزال خطوة بعيدة المنال” وذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية CNA.

ومنذ عام 2016 جمد الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام تركيا، بعدما شهدت البلاد حملة قمع واسعة عقب الانقلاب الذي وقع في نفس العام، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تركيا غير ملتزمة بتطبيق معايير “كوبنهاجن” التي يضعها شرطا لانضمام الدول والتي تنص على احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وكانت اليونان استدعت سفير تركيا لدىيها برواك أوزوجرجين، على خلفية تقدم شركة النفط التركية بطلب لحكومة بلادها للحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط.

وبموجب اتفاق ترسيم حدود بحري تم التوقيع عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، طالبت تركيا بحقوق في شرق المتوسط، تقول اليونان إنها ملك جزيرة قبرص -الجنوبية- بموجب القانون الدولي.

وكانت شركة النفط التركية (TPAO) تقدمت بطلب للحصول على ترخيص من أجل التنقيب عن النفط في حقول تقع خارج المياه الإقليمية التركية في البحر المتوسط وفي الثلاثين من مايو نُشر بالصحيفة الرسمية قرار إدارة شؤون المعادن والنفط التابعة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية بالموافقة على الطلب المشار إليه.

وأعربت دول حوض شرق المتوسط رفضها للاتفاقية التركية مع ليبيا، حيث هاجمتها مصر وقبرص وإسرائيل، وأصدر الاتحاد الأوربي بيانات تحذر تركيا من الضلوع في أعمال تنقيب غير قانونية بالمنطقة.

ورفض الرئيس رجب أردوغان مرارا “تحذيرات” الاتحاد الأوروبي، وقال إن تركيا بها أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.

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