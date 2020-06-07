رئيس وزراء اليونان السابق ينتقد سياسة بلاده مع تركيا

أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس الوزراء اليوناني السابق، أليكسيس سيبراس، السياسة التي تتبعها بلادها في علاقاتها مع تركيا داعيا بلاده إلى بدء مباحثات مع الرئيس التركي، رجب أردوغان.

وفي حديثه مع وسائل الإعلام اليونانية وجه سيبراس، زعيم التحالف اليساري المتطرف الذي يشكل المعارضة الأم في اليونان، كلمة إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يشغل منصب رئيس وزراء اليونان حاليا، وطالبه بالسير على خطاه وبدء مباحثات مع أردوغان مثلما فعل هو خلال فترة توليه رئاسة وزراء اليونان.

وهناك توترات بين أنقرة وأثينا في عدة ملفات أبرزها إصرار تركيا على التنقيب عن النفط شرق المتوسط في مناطق تقول اليونان إنها تتبع جرفها القاري، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية حيث تتهم أثينا تركيا بتسهيل عبور المهاجرين إلى حدوها.

وذكر سيبراس أنه خلال فترة توليه رئاسة وزراء اليونان قام بزيارة تركيا ثلاث مرات في غضون ستة أشهر وأبدى شجاعة بدعوته أردوغان إلى أثينا.

لا بد من حل الخلافات بالتباحث

وانتقد سيبراس عدم تنفيذ الحكومة اليونانية أيا من الاتفاقيات المتعلقة بالإجراءات المعززة للثقة بين اليونان وتركيا الموقعة خلال فترة ولايته مفيدا أنه يتوجب على الحكومة اليونانية إبداء عزيمة وإصرار أمام تركيا غير أنه يتوجب حل الخلافات القائمة بين البلدين عبر التباحث وتحديد إحداثيات الجرف القاري الخاص بها في الوقت نفسه.

هذا وأوضح سيبراس أن الحكومة اليونانية ترحب باحتمالية نقل الخلاف مع تركيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي قائلا: “يكفي أن تضع استراتيجية تم إعدادها جيدا من قبل وغير انتحارية”.

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