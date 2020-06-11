سر انخفاض معدلات البطالة الرسمية في تركيا في ظل كورونا

أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير صادر عن اتحاد نقابات العمال التقدمية في تركيا إن الرقم الرسمي المعلن لأعداد العاطلين عن العمل في تركيا خلال شهر مارس/ آذار هذا العام غير واقعي.

ووفق بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية يوم الأربعاء، تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 13.2 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي مقارنة مع 13.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات الرسمية، أصبح رقم العاطلين في تركيا 3.971 مليون عاطل خلال مارس/أذار الماضي، مع حذف 573 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

لكن تقرير البطالة والمشهد التوظيفي لشهر مارس/ آذار الصادر عن اتحاد نقابات العمال التقدمية أشار إلى أن البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية لا تعكس الحقيقة، حيث تشير لجنة الدراسات التابعة لاتحاد نقابات العمال التقدمية، التي تتبع نهج منظمة العمل الدولية، إلى أن عدد من فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا المستجد بلغ 5.5 مليون شخص.

وقال التقرير إن السلطات لجأت إلى حيلة لتقليل رقم البطالة عبر حذف المواطنين الذين توفقوا عن البحث عن فرصة وعدم احتسابهم ضمن العاطلين رغم عدم تأكيد عثورهم على عمل.

وفي مارس / آذار هذا العام ارتفع عدد المواطنين الذين توقفوا عن البحث عن فرصة عمل بنحو 108.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجلوا مليون و174 ألف مواطن.

ووفق التقرير تراجعت معدلات البطالة نتيجة لحذف هؤلاء المواطنون من قوائم البيانات لعدم اعتبارهم عاطلين عن العمل نظرا لتوقفهم عن البحث عن فرصة عمل.

ومما يؤكد عدم سلامة هذه البيانات أنها تأتي خلال الفترة، التي بلغت فيها تأثيرات فيروس كورونا ذروتها في تركيا، حيث كان شهر مارس/ آذار قد شهد انطلاق أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا.

بيانات اتحاد نقابات العمال التقدمية تشير إلى 13 مليون عاطل عن العمل

وبهذا فإن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنحو 6 مليون شخص مقارنة بشهر مارس/ آذار من عام 2019 ليسجل 13 مليون و385 ألف عاطل.

وكان صندوق النقد الدولي قال في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام، وأن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.

وفي أبريل/ نيسان الماضي كشفت دراسة لمركز الأبحاث التابع لاتحاد العمال الثوريين التركي أن حظر التجوال المفروض على من هم أقل من 20 عاما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد غيب أكثر من 2 مليون و382 عاملا عن مصانعهم في تركيا، كما غيب الحظر المفروض على من هم بعمر أكبر من 65 عامًا 850 ألف عامل عن مصانعهم.

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