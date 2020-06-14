14 يونيو 2020

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فرنسا: تركيا تنتهج سياسة أكثر عدوانية في ليبيا

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فى :آخر الأخبار, العالم
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فرنسا: تركيا تنتهج سياسة أكثر عدوانية في ليبيا
nesemet

باريس (زمان التركية) – أكدت فرنسا أنه لا يمكن السماح لتركيا استغلال حلف شمال الأطلسي لاستمرار تدخلها المرفوض في ليبيا.

وأدانت الرئاسة الفرنسية التدخل التركي “المرفوض” في ليبيا، واصفة الحكومة التركية بقيادة أردوغان بأنها تتصرف بطريقة غير مقبولة في ليبيا، وتنتهك قرار حظر التسليح الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

واتهم بيان الرئاسة الفرنسية تركيا بانتهاج سياسة أكثر عدوانية وتصلبا بالتزامن مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا، مؤكدًا أن المسؤولين الفرنسيين يجرون مباحثات مع المسؤولين المعنيين في حلف شمال الأطلسي الناتو بخصوص ليبيا.

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