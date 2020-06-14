7 قتلى في هجوم لداعش على مدنيين شرق العراق

ديالى (زمان التركية)ــ ارتفعت حصيلة القتلى في الهجوم الذي شنه تنظيم “داعش” على منزل بمحافظة ديالى شرق العراق إلى 7 قتلى، فيما هناك 6 جرحى، وفق تقارير محلية.

وفجر الأحد، اقتحم مسلحي “داعش” منزلا في قرية ميخاس في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وفتحوا النار على أصحابه.

ويأتي الهجوم تزامنا مع ذكرى إعلان داعش تأسيس دولته في العراق.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم “داعش”، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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