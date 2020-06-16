الاتحاد الأوروبي يختار سفيرًا ألمانيًا لقيادة بعثته في تركيا

بروكسل (زمان التركية)ــ اختار الاتحاد الأوروبي رئيسا جديدا للبعثة الأوروبية في تركيا، بدلا من كريستيان بيرغر التي شغل منصبه منذ نوفمبر2016.

ووفق بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تم نقل بيرغر إلى مصر، ليحل مكانه نيكولاوس ماير-لاندروت سفير ألمانيا السابق في فرنسا.

الرئيس الجديد لبعثة الأوروبية في تركيا ماير-لاندروت بدأ العمل في الخارجية عام 1989، تقلد مهام دبلوماسية في فيينا وبروكسل، ومنذ 2015 سفيرا لبرلين في باريس، وهو من مواليد عام 1960.

بين عامي 2006 و2005، عمل نيكولاوس ماير-لاندروت مستشارا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ويعد من أبرز الدبلوماسيين الألمان.

تدهور العلاقات مع تركيا

ويتولى ماير-لاندروت، هذه المهمة في ظل توترات متفاقمة مع تركيا -المجمد ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي- بسبب اتفاقية اللاجئين.

وتتهم أنقرة الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها في اتفاقية 2016 وعدم تقديم المساعدات للاجئين السوريين، وتريد إلغاء طلب حصول مواطنيها على التأشيرة وتوسيع الاتحاد الجمركي.

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