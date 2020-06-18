الأمم المتحدة تحذر الاتحاد الأوروبي من الاعتماد على اتفاق مع تركيا

نيويورك (زمان التركية) – طالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي بعدم الاستناد إلى اتفاقية اللاجئين الموقعة مع تركيا في عام 2016 خلال إجراء تغييرات على قوانين اللجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

رئيسة وحدة الدعم السياسي والقانوني في فرع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في بروكسيل، صوفي ماجينيس، أوضحت أن الاتفاق الخاص باللاجئين الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016، يبدو في مظهره فقط جيدا.

وأكدت ماجينيس أن أوضاع اللاجئين والمهاجرين القادمين من تركيا إلى الجزر اليونانية “صادم”، وشددت على ضرورة تقييم طلبات اللجوء بدقة وعناية شديدة.

وأوضحت أن الدول الأوروبية هي الأقل استضافة اللاجئين، وأكدت على ضرورة ترحيل الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم ولا يريدون العودة إلى بلدانهم، محذرة من أنه بخلاف ذلك سينهار نظام اللاجئين بشكل كامل.

الباحثة فايريا هانسيل العاملة في جامعة جوتينجين، حذرت من أن اتفاق اللاجئين الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا يشكل نموذجًا لسياسات اللجوء بالنسبة لمستقبل أوروبا، زاعمة أن الاتفاق أضعف حقوق اللاجئين في مرحلة اللجوء بشكل درامي، وخاصة أن تركيا دولة ذات مشاكل عميقة.

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