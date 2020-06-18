فرنسا: على الناتو وقف تصرفات تركيا العدوانية

باريس (زمان التركية) – جددت فرنسا شجب “التصرفات العدوانية” التي تمارسها تركيا في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى موقفها من الملف الليبي، داعية حلف شمال الأطلسي “الناتو” للتدخل ووقف التحركات التركية غير المقبولة.

تصريحات فرنسا جاءت خلال اجتماع لوزراء خارجية الناتو عبر الفيديو، ووجهت فرنسا اتهامًا شديد اللهجة لتركيا باستخدام قواتها البحرية في وجه شركائها في حلف الناتو لمنع تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا في الأمم المتحدة، واصفة التصرفات التركية بالعدوانية.

وأكدت أن انتهاك تركيا وخرقها لقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا يعوق عملية السلام، مشيرة إلى أن سفينة حربية فرنسية تعرضت لأعمال عدائية من قبل زوارق حربية تركية، بالرغم من قيامها بمهام تابعة لحلف الناتو.

وأشارت إلى أن السفينة الحربية الفرنسية تعرضت لثلاث “ومضات لإشعاعات رادار” من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك “عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي”.

وأوضحت أن تركيا ترسل سفنًا إلى ميناء مدينة مصراتة الليبية بحراسة مشددة من فرقاطات حربية تحمل شعار حلف الناتو وتستخدم رموز الحلف لتعريف نفسها في البحر المتوسط.

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