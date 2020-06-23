وزير تركي يتفوق على أردوغان في عدد المتابعين على انستجرام

أنقرة (زمان التركية) – تجاوز عدد متابعي وزير تركي، على تطبيق انستجرام، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفارق مليوني متابع.

وتجاوز عدد متابعي فخر الدين كوجا، وزير الصحة التركي على تطبيق إنستجرام عدد متابعي أردوغان على التطبيق عينه وذلك بعدما لفت كوجا الأنظار بتصريحاته وتحذيراته التي أطلقها خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا وتجاوز عدد متابعي كوجا على تطبيق انستجرام حاجز العشرة مليون، بينما ظل عدد متابعي أردوغان على التطبيق نفسه عند مستوى ثمانية ملايين متابع.

ويعلن وزير الصحة التركي بشكل يومي معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، منذ البدء في الإعلان عن الإصابة الأولى بالوباء في مارس الماضي، كما ينشر الوزير نصائح وتحذيرات للوقاية والسيطرة على انتشار الوباء.

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